Conte, il Tottenham e l'offerta shock: a Londra follie per trattenerlo

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Tottenham è pronto a blindare Antonio Conte. Secondo quanto rivela il Daily Mail, infatti, nelle prossime settimane, molto probabilmente a inizio novembre, partirà l'operazione rinnovo. La volontà degli Spurs sarebbe quella di legarsi al tecnico salentino per tanti anni aumentando anche l'accordo di 15 milioni di euro lordi a stagione. L'ex Juve e Inter andrà in scadenza a giugno ma l'attuale contratto prevede già un'opzione per un ulteriore anno. Per convincere Conte, però, non basterà offrirgli un ricco rinnovo: per legarsi a lungo termine il tecnico vuole garanzie per l'allestimento di una squadra che possa davvero competere per vincere la Premier e giocarsela in Europa.