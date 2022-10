No, la Serie A non è un campionato per giovani

TORINO - A volte, e neppure raramente, i dati servono anche per smontare i luoghi comuni oltre che per confermare alcuni trend. E’ il caso, per esempio, di quelli che ha diffuso il Cies (l’osservatorio europeo sul calcio) che nel suo ultimo report settimanale ha analizzato 3.778 trasferimenti effettuati nelle ultime dieci stagioni dai 50 club sempre presenti nei cinque maggiori campionati europei. Ebbene, sapete qual è il club che ha la l’età media più bassa negli acquisti? Il Real Madrid che, oltre a collezionare Champions League in serie, si porta a casa i migliori giovani talenti d’Europa con una media reclutamento va da soli 22,87 . All’estremo opposto c’è il Chelsea che sale a 26,71. In mezzo, un mare di dati e di suggestione che confermano la tendenza italiani a scegliere giocatori “pronti”: nessuna squadra italiana (e inglese) fa parte delle prime dieci che acquistano i giocatori più giovani. Una top ten che comprende invece cinque squadre tedesche (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco), tre squadre francesi (Nizza, LOSC Lille e Monaco), e due spagnole (Real Madrid e Real Sociedad).

Spazio agli esperti

Nella parte opposta della classifica, quella dei dieci club che cercano sistematicamente i giocatori “pronti”, appare ancora la Spagna ma i posti sono quasi del tutto monopolizzati da Inghilterra e Italia: cinque squadre di Premier (Chelsea, West Ham, Manchester United, Everton e Crystal Palace), quattro di Serie A (Inter, Milan, Fiorentina e Lazio) e uno della Liga (Atletico Madrid).

La situazione di Serie A

Il Cies suddivide i dati anche per campionati e per quanto riguarda la Serie A rileva che negli ultimi 10 anni è stato il Sassuolo a comprare i giocatori più giovani e l’inter, invece, quelli più anziani. Ecco la classifica completa: Sassuolo 24,71 anni; Atalanta 25,26; Udinese 25,31; Torino 25,45; Sampdoria 25,49; Juventus 25,50; Napoli 25,67; Roma 25,79; Lazio 25,95; Fiorentina 26,03; Milan 26,14 anni; Inter 26,44. Numeri che, questi sì, smontano alcune convinzioni diffuse per quanto riguarda l’Italia (per esempio un Milan che punta solo sui giovani una Juventus che tessera solo esperti) e, più in generale, ribadisce come i giovani aiutino a vincere se inseriti nel contento giusto e non a prescindere: Real Madrid e Bayern Monaco, ancora una volta, ne sono la conferma.