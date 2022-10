"Clamoroso: il Manchester United regala Cristiano Ronaldo!": secondo indiscrezioni vicine al club inglese, i Glazer sarebbero pronti a liberarsi del portoghese da subito, senza pretendere alcun indennizzo per il cartellino. Il fuoriclasse portoghese ex Juventus, recentemente punito dal tecnico dei Red Devils Ten Hag con la mancata convocazione per la sfida con il Chelsea, potrebbe lasciare il Regno Unito il prossimo gennaio a titolo gratuito: la priorità in casa United sarebbe quella di liberarsi del suo ricco stipendio, oltre che di quella che viene vista - da allenatore e alcuni compagni di squadra - come un'ingombrante presenza nello spogliatoio.