Ufficiale, Emery è il nuovo allenatore dell'Aston Villa

La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ora è invece ufficiale: Unai Emery passa dal Villarreal all'Aston Villa . Il club inglese ha infatti pagato la clausola di 6 milioni di euro per liberare il tecnico spagnolo. A dare l'annuncio sono state entrambe le società protagoniste di questo clamoroso passaggio di calciomercato. Il tecnico ex Siviglia e Psg prende così il posto di Steven Gerrard, esonerato dopo i risultati deludenti, anche se prima dovrà attendere il visto diventando dunque operativo probabilmente dal 1° novembre ed esordendo il 6 nel match del Villa Park contro il Manchester United.

La carriera e i trionfi di Unai Emery

Per l'allenatore spagnolo si tratta di un ritorno in Premier League dato che nella stagione 2018-19 ha allenato l'Arsenal. Nella sua avventura al Villarreal ha vinto l'Europa League nel 2021 battendo in finale i Red Devils e mettendo in bacheca il suo quarto trionfo, record assoluto nella competizione per un allenatore - le altre vittorie sono arrivate con il Siviglia -. Gli altri allora sono invece arrivati nel suo biennio al Psg, club con il quale ha vinto tutto a livello nazionale.