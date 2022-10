Mudryk da record: gol a 36,6 km orari. La Juve lo insegue...

La Juve segue Mudryk

E più segna, più sale la sua valutazione. La Juventus lo segue da tempo, come le big inglesi, ma è chiaro che la tempistica in questi casi vince su tutto. Il club di Donetsk, che dal 2014 è costretto a giocare lontano da casa a causa della guerra nel Donbass, non si siederà al tavolo per offerte ritenute non all’altezza. Per esempio, i dirigenti lo paragonano a Antony, il brasiliano ex Ajax pagato dallo United 90 milioni.

Mudryk come Mbappé, Leao e Vinicius

Così, però, rimarrà un miraggio per le italiane. Il ragazzo ucraino viene definito il più forte nel ruolo con il francese Kylian Mbappé del Psg, il portoghese Rafael Leao del Milan e il brasiliano Vinicius Jr del Real Madrid. L'asta può partire e magari sarà rafforzata dal passaggio del turno in Champions League.