TORINO - Atttraverso il proprio profilo Twitter, la Juventus Next Gen ha annunciato che "Andrea Bonetti rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2025". Centrocampista classe 2003, Bonetti prolunga così il legame con i bianconeri che sarebbe terminato nel 2023: da attaccante, nella Primavera della Juventus, è stato arretrato sulla linea di centrocampo dal tecnico Bonatti, raccogliendo così il testimone di Fabio Miretti nella Juventus Next Gen di Brambilla.