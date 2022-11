Ronaldo, la decisione del Manchester United dopo la clamorosa intervista

Cristiano Ronaldo, l'attacco al Manchester United

"Da quando Sir Alex se n'è andato, non ho visto evoluzioni nel club. Niente è cambiato. Ferguson sa meglio di chiunque altro che il club non è sulla strada che merita di essere. Voglio il meglio per il club. Questo è il motivo per cui sono tornato al Manchester United. Ten Hag? Non lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te": questo il passaggio dell'intervista di Cristiano Ronaldo al programma "Piers Morgan Uncensored" che hanno reso tesissima la situazione in casa Red Devils.

