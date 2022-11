Mls, ufficiale: l'ex Milan Pato annuncia l'addio all'Orlando City

ORLANDO (Stati Uniti) - Alexandre Pato mette fine alla sua esperienza con l'Orlando City nella Mls: è lo stesso 33enne attaccante brasiliano ex Milan ad annunciare l'addio a quasi due anni dal suo arrivo: "Una storia che resterà per sempre nel mio cuore. Grazie a tutti coloro che sono stati con me lungo questo cammino e a voi tifosi così speciali. Vi auguro tanti successi, sarò sempre un tifoso dell'Orlando City", si congeda Pato, senza rivelare però quale sarà la sua prossima destinazione. Sbarcato in Florida nel febbraio 2021, Pato ha collezionato 32 presenze e 4 gol con il club in cui ha giocato un altro ex Milan, Ricardo Kaká, tra il 2015 e il 2017.