Cristiano Ronaldo e Messi insieme? Il sogno di Beckham

MIAMI (Florida) - Un sogno, che solo il tempo dirà se sarà effetivamente realizzabile. David Beckham ci vuole provare, sta cercando di convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club, l'Inter Miami, con l'obiettivo poi di fare lo stesso con Messi e unire così le strade di due campioni che hanno segnato un'epoca. Dopo l'intervista-sfogo con la quale ha accusato il Manchester United di tradimento, non sembra esserci più futuro per CR7 all'Old Trafford.

Ronaldo e Messi, il sogno di Beckham

Si andrebbe dunque verso la risoluzione anticipata del contratto del portoghese, in scadenza in giugno. E sebbene finora il diretto interessato abbia lasciato intendere di voler continuare in Europa, il tabloid Sun riporta oggi un'indiscrezione di mercato secondo cui sarebbe in corso una trattativa, già ben avviata, per il suo passaggio in MLS, nel club di Miami di proprietà di Beckham. E dal momento che l'obiettivo numero uno dell'ex Spice Boy è da sempre Lionel Messi, chissà che alla fine della loro carriera i due non possano veramente giocare nella stessa squadra, grazie a un doppio assist dell'ex numero 7 dell'Inghilterra e del Manchester United.