Locatelli fino al 2027: il piano della Juventus è blindare il regista

TORINO - Per evitare la fuga di un raffinato cervello calcistico italiano, la Juventus dovrà intervenire in primavera. L’idea era già chiara da tempo nei programmi della dirigenza bianconera, ma è diventata ancora più lampante la necessità di blindare Manuel Locatelli dopo le sei vittorie consecutive in campionato. Match nei quali spesso - per non dire quasi sempre a parte la gara di Lecce in cui non era convocato - il prodotto del vivaio milanista è stato protagonista assoluto in cabina di regia: il ruolo non è quello abituale e naturale della mezzala d’assalto con licenza di tirare, ma anche davanti alla difesa l’azzurro ha saputo costruirsi una credibilità internazionale ormai riconosciuta. Infatti lo guardano con attenzione dalla Premier e qualche mese fa era circolata la voce dell’interesse dell’Arsenal: dopo un avvio di stagione in cui doveva ritrovare brillantezza (come il resto della squadra), con il salire della condizione atletica l’incidenza di Locatelli nelle prove della Juventus non è passata inosservata agli addetti ai lavori. Ecco allora che per contrastare le sirene inglesi viene incontro la situazione contrattuale: come da accordi con il Sassuolo ai tempi del passaggio del giocatore nel 2021, nella prossima primavera il centrocampista verrà riscattato dai bianconeri. E poi le parti si siederanno al tavolo per ragionare su un rinnovo dell’accordo fino al 2027 per blindare il giocatore, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, considerando che Locatelli non è certo al vertice della classifica degli juventini più pagati. Che si possa trovare una quadra è probabile, nonostante l’azzurro sia molto apprezzato all’estero: ha dimostrato di essere molto legato all’ambiente bianconero e a Torino si trova benissimo.