Torino, non solo Praet: interessa anche il milanista Adli

TORINO - Il punto sul mercato del Toro. Oltre a Praet del Leicester, l'italouruguaiano Rossi e Joao Pedro del Fenerbahce, che può giocare anche da prima punta, il Torino sta valutando anche il giovane Adli del Milan, 22 anni, finora solo 4 presenze in rossonero (appena 114 minuti giocati), francoalgerino. Il Bologna e la Sampdoria hanno già espresso un chiaro interessamento per lui, il Torino invece aspetta di capire se il Milan può darlo in prestito con diritto di riscatto. Solo in quel caso potrebbe prendere in esame il profilo del talentuoso ragazzo (altrimenti si proporrebbe un altro caso Pobega, col suo prestito puro).