McKennie mago del mercato: con lui la Juve può fare cassa

TORINO - Un colpo di bacchetta magica, quella che finge di avere in mano quando festeggia un gol imitando Harry Potter, e Weston McKennie potrebbe trasformarsi in Joakim Maehle. O, tra qualche mese, in due terzi di Milinkovic Savic, per citare uno sketch de “L’allenatore nel pallone”.

Fuor di metafora e al di là delle citazioni cinematografiche, il centrocampista statunitense sarà un uomo chiave nelle prossime mosse bianconere sul mercato. Mosse che ovviamente non potranno che essere più condizionate che mai dall’attenzione al bilancio. Il che non significa che la Juventus non farà mercato: il «futuro straordinario» con cui John Elkann ha chiuso la sua dichiarazione di martedì sul momento bianconero indica chiaramente le intenzioni della proprietà. Il budget per la campagna acquisti in estate ci sarà: Cuadrado e Alex Sandro, in scadenza, saranno sostituiti, così come Rabiot se non si troverà un improbabile accordo per il rinnovo. E in questo caso il serbo della Lazio resterebbe il primo obiettivo: certo non al prezzo ribadito anche di recente dal presidente Lotito, che però senza un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 subirà probabilmente dei ribassi...

Il budget ci sarà ma non sarà certo illimitato Il budget ci sarà, dunque, ma non sarà certo illimitato e dovrà, come d’altra parte è sempre avvenuto, essere alimentato anche dagli incassi delle cessioni. A maggior ragione per quanto riguarda eventuali movimenti sul mercato di gennaio, o meglio, l’eventuale movimento sul mercato di gennaio: perché di uno si tratterebbe, ossia l’inserimento in squadra di un esterno capace di giocare da terzino in una linea a quattro o a tutta fascia con un reparto difensivo a tre alle spalle. Uno come Maehle, appunto, per giunta capace di giocare a destra e a sinistra, come ha fatto con la Danimarca. L’Atalanta, con cui la Juventus ha avviato colloqui anche per il portiere Carnesecchi (in prestito alla Cremonese) e i difensori centrali Scalvini (soprattutto) e Okoli, è disposta a privarsene, ma non certo gratis. Al limite in prestito, ma con un riscatto fissato attorno ai 15 milioni e possibilmente obbligato. Più malleabile sotto questo aspetto, vista la rottura con il giocatore, potrebbe rivelarsi la Roma riguardo a Karsdorp, che però è indietro nelle preferenze.