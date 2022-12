Psg, Al Khelaifi chiude il mercato: "A gennaio non ci serve nessuno"

TORINO - Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, annuncia sulle colonne de L'Equipe i suo programmi per la prossima sessione di mercato: "Non credo che investiremo in nuovi acquisti a gennaio, non è in programma alcuna operazione in entrata. Non abbiamo bisogno di alcun giocatore. Vogliamo mantenere la stessa squadra e andare avanti così: abbiamo trovato il giusto spirito collettivo e non vogliamo toccare certi equilibri".