Juventus e Torino ma non solo: tutte le trattative, da Maehle a Morita

TORINO - Dal 2 gennaio si potranno depositare i nuovi contratti, ma solo gli sprovveduti possono credere che il calciomercato cominci solo allora. Con buona pace dei malpensanti, già in questi giorni fioriscono “idee”, ci sono trattative vengono disegnate strategie per arrivare a gennaio già pronti per un “mercato di riparazione” che, tra l’altro, sarà condizionato dalla contemporaneità feroce delle partite: meglio accelerare i tempi. La Juventus, per esempio, sa che Cuadrado potrebbe andare in difficoltà con gli impegni così ravvicinati e allora cerca un'alternativa: Karsdorp, in rotta ormai definitiva con la Roma, oppure Maehle, dell’Atalanta. Il danese è giovane di prospettiva, come lo è Ivan Fresneda del Valladolid. Riparazione o, se volete, completamento della rosa dopo averne misurato la necessità nella prima parte del campionato.