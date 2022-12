Luis Enrique si mette sul mercato: “Ora voglio allenare un club”

BARCELLONA (Spagna) - "È la prima volta che qualcuno non mi rinnova il contratto. Preferisco che sia così, se non c'è più fiducia e c'è invece il pensiero che tu non sia la persona giusta, allora è meglio andare via". Così Luis Enrique, su Twitch, torna sul fresco esonero dalla panchina della Spagna dopo l'eliminazione ai Mondiali ai rigori per mano del Marocco. "Dopo l'Europeo mi è stato detto che avrei potuto rinnovare, ma io ho rimandato alla fine del Mondiale. Penso che così abbia più senso".