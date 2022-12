Endrick al Real Madrid, ora è ufficiale: i dettagli

Endrick al Real Madrid

Il 16enne brasiliano, come riportato da Marca, seguirà gli stessi passi di Vinicius e Rodrygo con l'investimento dell'operazione che partirà da un importo fisso di circa 35 milioni di euro per poter raggiungere i 60 a seconda del raggiungimento degli obiettivi inseriti nelle clausole dell'accordo. Il Real per strappare Endrick al Palmeiras ha dovuto battere la concorrenza di Psg, Chelsea e Barcellona, ma i vertici madrileni sono stati i primi ad inviatre il calciatore e la sua famiglia a visitare Madrid e Valdabebas conquistando così un rapporto di fiducia con il talento carioca. Queste le sue prime parole per il passaggio nei Blancos: "Ringrazio il Palmeiras, è il club del mio cuore, per avermi dato tutto ciò di cui ho bisogno per diventare quello che sono oggi, aiutandomi a realizzare i miei sogni e rispettando i miei desideri e quelli della mia famiglia. Fino a quando non passerò al Real Madrid, continuerò a dedicarmi come mi sono sempre dedicato per poter offrire ancora di più al Palmeiras sul campo: più gol, più vittorie, più titoli e ancora più gioia per i nostri tifosi" .