Milan-Sportiello: l'Atalanta alza il muro

MILANO - Dopo lo sbarco a Malpensa di ieri sera, è iniziata l’attesa del mondo rossonero per gli esami strumentali ai quali si dovrà sottoporre Mike Maignan per capire lo stato reale del suo polpaccio. Il muscolo non ha reagito per come ci si sarebbe aspettati, tanto è vero che si aspettavano i test sul campo e al caldo di Dubai per capire a che punto fosse il recupero, e ora servirà capire ulteriormente come agire. Di sicuro c’è che lo staff del Milan ha usato grandissima prudenza e non ha fatto altro che far rispettareal massimo i tempi previsti dalla tabella di recupero. Giustamente e a ragion veduta, l’area medica del Milan ritiene di aver fatto le cose in maniera certosina e la propria linea è stata avvalorata ancor di più davanti alle critiche che erano state mosse dalla stampa francese e non solo nei confronti del medico della nazionale transalpina Franck Le Gall, accusato di aver sottoposto diversi calciatori francesi, al rientro da infortuni anche seri, a sedute di recupero molto intense per cercare di metterli a disposizione di Didier Deschamps per la Coppa del Mondo. E tra questi giocatori c’era anche Maignan, al quale Le Gall aveva chiesto di fare cose non previste dal programma di recupero stilato dal Milan. Chissà che il ritardo nel recupero non sia dovuto anche a questo. Sta di fatto che gli esami strumentali daranno al giocatore, a Pioli e allo staff medico rossonero un quadro più ampio e chiaro della situazione. Ma anche alla dirigenza, con Paolo Maldini e Ricky Massara che vogliono capire se e come intervenire sul mercato di gennaio per quel che concerne la porta.