"Messi prolunga con il Psg: accordo raggiunto"

PARIGI (Francia) - Dopo la conquista della Coppa del Mondo con la sua Argentina, trofeo che lo ha consegnato definitiviamente alla leggenda del calcio, Lionel Messi non è ancora sazio. Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, la Pulce non è intenzionata a lasciare il Psg, anzi, sarebbe stato trovato l'accordo tra le parti per il prolungamento del contratto. Il sito francese parla di una trattativa tra il club e Jorge Messi, padre-agente del giocatore, iniziata tre mesi fa e conclusa proprio durante il Mondiale in Qatar. Non appena il marziano argentino tornerà dalle vacanze ci sarà l'incontro con Al-Khelaïfi e Luis Campos, dove verranno definiti la durata e l'importo del nuovo accordo. Il prolungamento dovrebbe arrivare fino a giguno 2024 per un compenso di quasi 41 milioni di euro lordi all'anno.