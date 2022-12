Milan a un passo dal sì: Bennacer fino al 2027

Bennacer è diventato fondamentale per il Milan

La realtà dei fatti, sullo status di Bennacer all’interno di questo Milan, è che Ismael è diventato fondamentale nell’economia di squadra come hanno testimoniato anche le recenti dichiarazioni di Sandro Tonali, che durante le interviste concesse alle tv presenti a Dubai, ha dichiarato: «È fondamentale per il Milan. Non c’è un’altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto è fondamentale. Deve rimanere, lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme. Quindi sa benissimo cosa fare. E spero con tutto il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui». Parole che hanno un peso specifico importante, quelle di Tonali, che sono anche una sorta di monito/invito alla società a fare di tutto per trattenere Bennacer. Anche perché sul mercato, di giocatori come Bennacer non ce ne sono e quelli che ci sono, non sono avvicinabili per i budget milanisti. Bennacer è stato uno dei primi colpi dell’estate 2019, quando il Milan lo prese dall’Empoli per 16 milioni in mezzo a molti dubbi perché, secondo molti, non si poteva spendere così tanti soldi per un giocatore che era appena retrocesso in Serie B. Eppure la lungimiranza dell’epoca è stata ripagata con i fatti e il Milan credeva fortemente nello sviluppo di Bennacer tanto da inserirgli una clausola risolutoria da 50 milioni, valida per l’estero con pagamento in unica soluzione e attivabile solo in un determinato periodo di tempo. Rispetto a tanti altri giocatori che hanno rinnovato il loro contratto, per Bennacer il Milan non potrà godere dei vantaggi del decreto crescita in quanto il numero 4 rossonero è stato acquistato da un club italiano e lui aveva la residenza fiscale nel nostro paese, cosa che comporterà – in caso di prolungamento – il pagamento pieno dell’aliquota prevista dalla legge per i contratti di questo tipo.