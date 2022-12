È Cristiano Ronaldo d’Arabia e la tristezza vola via

Tutto è notizia? Assolutamente no. Che Cristiano Ronaldo sia ancora senza squadra è, senza dubbio, notizia. Così com’è notizia che nessun club d’Europa si sia fatto avanti per lui. Che l’Al Nassr sia, invece, disposto a versare sul suo conto corrente 200 milioni di euro all’anno dovrebbe essere relativamente poco rilevante, quantomeno sotto l’aspetto sportivo. CR7 è prontissimo ad accettare e per questo, si sta già acclimatando a Dubai. E già, perché, nel caso in questione, non esisterebbe nessuna logica (sportiva, appunto) in grado di spiegare a un marziano perché il calciatore più pagato al mondo giochi in un campionato minore. All’ET in questione, oltre a ricordargli quello a cui facevamo riferimento poc’anzi (ossia che il 5 volte Pallone d’Oro non ha ricevuto nemmeno un’offerta che lo invitasse a rimanere nel vecchio continente), bisognerebbe anche spiegare che il vero obiettivo dell’Arabia Saudita non è CR7, bensì l’organizzazione del Mondiale del 2030. Non a caso, nelle scorse settimane, il presidente della Federcalcio araba aveva assicurato che proverà a portare a Riad anche Lionel Messi. Si tratta della stessa strategia adottata dal Qatar. Beh, una parte, quella legale, di una strategia più ampia che portò alla caduta di Blatter & C. Detto questo, a tutti i professionisti piacerebbe ricevere, un paio d’anni prima di pensionarsi, un’offerta da 200 milioni a stagione.