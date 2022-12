Suarez vuole continuare a giocare: il consiglio di Messi e le squadre interessate

Luis Suárez il 24 gennaio compirà 36 anni ed è alla ricerca di una nuova squadra per continuare la sua carriera da calciatore professionista. Ci sono diverse squadre interessate. Secondo "GloboEsporte", la trattativa fra il Gremio e il Pistolero sarebbe in fase avanzata nonostante la forte concorrenza dei messicani del Cruz Azul. Lo stesso Alberto Guerra, presidente del club brasiliano, ha dichiarato a Rádio Gre-Nal: “È molto difficile. C'è stato un miglioramento, ma è una cosa molto difficile. Non dipende solo da lui e dal Gremio. L'operazione finanziaria è complessa, richiede tempo".