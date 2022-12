Brasile, ribaltone in salsa albiceleste: tre argentini sono candidati al ruolo di ct

L'atipica collocazione del Mondiale ha rimandato di sei mesi il gran valzer delle panchine delle nazionali. Ed è per questa ragione che una volta tanto, durante la sessione invernale di calciomercato, non sentiremo solo parlare di club. E la verità è che i movimenti delle federazioni che maggiormente hanno accusato il colpo del fallimento in Qatar sono tutte di un certo spessore. A cominciare da quella portoghese che sembra intenzionata a fare di tutto per soffiare alla Roma José Mourinho che ha un contratto con i giallorossi fino al 2024. Il presidente Fernando Gomes, stando a quanto assicurano in Portogallo, si riunirà il giorno Santo Stefano con lo ‘specialone’ che, fino alla conclusione di questa stagione, potrebbe portare avanti il doppio incarico. Una volta convinto Gomes, però, Mou dovrà fare altrettanto nella capitale. In caso di fumata bianca toccherà a lui gestire il futuro in rossoverde di Cristiano Ronaldo. Niente male come battesimo, sebbene lui sia uno dei pochi ad avere la personalità necessaria per giocare col fuoco senza bruciarsi.

Quello di Fernando Santos non è l’unico addio illustre. Subito dopo il Mondiale, solo per fare alcuni nomi, il Brasile ha salutato Tite, la Spagna Luis Enrique (già sostituito da Luis de la Fuente), il Belgio Roberto Martínez, il Messico Gerardo El Tata Martino, l’Olanda Louis van Gaal (sulla panchina oranje è tornato Ronald Koeman) e la Polonia Czeslaw Michniewicz. Gareth Southgate e Hans Flick sono riusciti a convincere i propri dirigenti ad affidargli un nuovo ciclo nonostante in Qatar non sia andata come entrambi avevano messo in preventivo. Il presidente della Fff, Noel Le Graet, ha invece fatto sapere che, nei prossimi giorni, si riunirà con Didier Deschamps (minacciato dal fantasma di Zizou): «Valuteremo quello che è stato fatto e quali sono i suoi desideri. Stiamo già pensando all’Europeo del 2024 e per questo ci piacerebbe archiviare questa pratica prima della fine dell’anno».