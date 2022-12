Ufficiale: Rashford, Dalot, Fred e Shaw rinnovano con il Manchester United

MANCHESTER (Regno Unito) - Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford e Luke Shaw hanno rinnovato con il Manchester United . Tutti in scadenza nel giugno 2023, avevano nel contratto una clausola di prolungamento automatico per una stagione in favore del club: l'annuncio è arrivato in una nota pubblicata sul sito ufficiale dei Red Devils.

Dalot, Fred, Rashford e Shaw: la nota dello United

"L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha confermato che il club ha attivato clausole di estensione di un anno nei contratti di quattro giocatori senior. Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford e Luke Shaw avevano tutti accordi che sarebbero scaduti nel giugno 2023, ma in ogni caso c'era un'opzione di 12 mesi extra. È stata presa la decisione di esercitare le rispettive estensioni, il che significa che i quattro sono ora sotto contratto almeno fino all'estate del 2024. In un'intervista esclusiva a Erik è stato chiesto di raccontare le storie dei media riguardanti il ??futuro dei quattro giocatori. 'Sì, posso confermarlo', ha detto a Zarah Connolly. 'Siamo felici perché la squadra sta andando nella giusta direzione e quei giocatori danno un contributo enorme in quella direzione'. Ten Hag ha continuato spiegando che tutti e quattro i giocatori fanno parte dei suoi piani per lo United, dopo le loro imprese nei primi mesi del suo mandato all'Old Trafford. Hanno avuto un ruolo chiave nella prima metà della stagione e di recente con le loro nazionali ai Mondiali in Qatar. 'Vogliamo costruire una squadra per il futuro e quei giocatori devono farne parte'", recita la nota dello United.