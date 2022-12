Gakpo al Liverpool, è ufficiale. L'annuncio del Psv: "Trasferimento record"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Primo colpo della sessione invernale di mercato: Cody Gakpo è un nuovo giocatore del Liverpool. I Reds si aggiudicano le prestazione dell'attaccante olandese, rivelazione dell'ultimo Mondiale in Qatar. Un rinforzo importante per la formazione di Klopp chiamata ad una seconda parte di stagione intensa per recuperare il terreno perduto prima della sosta per la Coppa del Mondo. Gakpo arriverà ad Anfield dal Psv per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, anche se continuano ad essere celati, per il momento, i reali costi dell'operazione.