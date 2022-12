"Enzo Fernandez, maxi offerte da Premier e Liga: 127 milioni!"

Enzo Fernández continua a fare notizia in Portogallo. Mentre il giocatore argentino è già tornato nella capitale portoghese, il quotidiano A Bola riferisce che Jorge Mendes, rappresentante del calciatore, avrebbe consegnato due offerte al club di Lisbona. Rui Costa avrebbe ricevuto due offerte da 127 milioni di euro, ma non viene specificata l'identità di entrambe le squadre. Proposte che soddisferebbero le richieste del Benfica. L'intenzione e il desiderio del presidente Costa sarebbe però quello di trattenere Enzo fino al prossimo mercato estivo. Il problema è che una delle condizioni per farlo partire era raggiungere queste cifre e lì, sarebbe stato il calciatore a decidere cosa fare.