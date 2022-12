Barcellona, colpo Mbappé! Ma in Spagna è primo aprile

"Il Barcellona su Mbappé" è il titolo di una notizia pubblicata online sul Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano riporta del forte interesse del club blaugrana per l'attaccante francese. In Spagna, però, il 28 dicembre si celebra il giorno dei Santi Innocenti, una giornata speciale e una delle tradizioni spagnole più popolari e divertenti. Come in occasione del primo aprile in Italia, è tradizione fare scherzi e ovviamente bisogna stare attenti ad eventuali notizie che potrebbero rivelarsi 'pesci d'aprile'. Proprio come quella del Mundo Deportivo su Mbappé e come quelle create da altri media spagnoli. As, infatti, ha raccolto gli scherzi più divertenti sul mondo dello sport nel Giorno dei Santi Innocenti in Spagna.