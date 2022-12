Gakpo è un nuovo giocatore del Liverpool: l'annuncio ufficiale dei Reds

Gakpo, il comunicato del Liverpool

"Il 23enne attaccante diventerà ufficialmente un giocatore dei Reds all'inizio della finestra di mercato di gennaio dopo aver concordato i termini personali e aver completato con successo le visite mediche presso l'AXA Training Center. Gakpo arriva sulla scia delle impressionanti prestazioni in Coppa del Mondo con l'Olanda, segnando tre gol in cinque presenze, recitando al fianco di Virgil van Dijk nell'aiutare il proprio Paese a raggiungere i quarti di finale. Prima della pausa dell'Eredivisie per il torneo in Qatar, era il capocannoniere e l'assistman del campionato con nove reti e 12 passaggi decisivi. Ha detto a Liverpoolfc.com: 'Mi sento davvero bene, sono davvero entusiasta di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e iniziare a giocare per questo fantastico club. Penso che questo sia un grande club, per me è importante entrare, provare a mostrare quello che posso fare e cercare di aiutare la squadra a raggiungere momenti più belli, che hanno già vissuto negli anni passati. Penso che per me personalmente sia anche bello crescere qui e ci sono molti grandi giocatori qui, dai quali posso imparare molte cose'. Nato e cresciuto a Eindhoven, Gakpo è un prodotto delle giovanili del PSV, prima di fare il suo debutto in prima squadra nel febbraio 2018. Ha proseguito fino a un totale di 159 presenze con il club della sua città natale in tutte le competizioni, segnando 55 volte. Uno di questi è valso la KNVB Cup nell'aprile 2022, vincendo il 2-1 contro l'AFC Ajax. La sua ascesa al PSV avrebbe portato visibilità a livello internazionale e, dopo aver rappresentato l'Olanda nei gruppi di età da U18 a U21, una prima presenza in prima squadra è arrivata come sostituto durante la partita della fase a gironi di Euro 2020 con la Macedonia del Nord nel giugno 2021. Ad oggi, Gakpo ha totalizzato 14 presenze con la sua nazionale, con sei gol segnati. Indosserà la maglia numero 18 al Liverpool. Ha aggiunto: 'Non vedo davvero l'ora di giocare ad Anfield. Ho sentito tante belle storie sullo stadio, sull'atmosfera. Non vedo l'ora. Ovviamente il mio obiettivo è vincere quanti più titoli possibili come squadra, esibirmi bene, mostrare al mondo cosa possiamo fare come squadra e cosa posso fare io come giocatore. E personalmente, solo continuare a crescere e diventare un giocatore migliore ogni stagione. Sono davvero grato che tutti mi stiano dando un caloroso benvenuto e non vedo l'ora di vedere tutti allo stadio e in giro per la città'", recita la nota del Liverpool.