Liverpool, Klopp esalta Gakpo: "Giovane e grande potenziale, sono felice"

LIVERPOOL (Regno Unito) - "È un giocatore giovane, davvero interessante, con un grande potenziale. È davvero bravo. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo, prendere i giocatori giusti nel momento giusto e non quando stanno già segnando 55 gol a stagione. Ecco perché siamo davvero convinti". Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla così in conferenza stampa dell'acquisto dal Psv Eindhoven per circa 42 milioni di euro più bonus dell'attaccante Cody Gakpo, uno dei giocatori giovani che ha maggiormente impressionato ai Mondiali, spingendo la dirigenza dei Reds a fare la sua mossa prima che il Manchester United potesse intromettersi: "Van Dijk ha parlato con lui prima della firma ma non avevamo bisogno di lui per convincerlo, solo che voleva essere coinvolto. La società ha fatto un lavoro eccezionale nel chiudere così velocemente. Gli infortuni di Diogo Jota e Luis Diaz non c'entrano col suo arrivo, è stata una decisione tecnica, dopo aver ricevuto l'ok a livello economico due-tre mesi fa".