Endrick-Cristiano Ronaldo, il retroscena: "Ecco perché ho scelto il Real Madrid"

MADRID (Spagna) - "Il Real Madrid è una grandissima squadra. Vinicius mi ha scritto, il suo esempio mi incoraggia. E poi Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo, ha giocato nel Real : per questo ho scelto il Real e credo di aver fatto la scelta giusta". A parlare, in un'intervista a Marca, è il 16enne talento brasiliano del Palmeiras, Endrick, che sbarcherà ai Blancos una volta compiuta la maggiore età, nel 2024 : "Vinicius mi ha dato molti consigli, ma non sto a dirli. Lui è un mio amico, e credo nella vera amicizia. Ho parlato con Rodrygo, con Militao, e con Ancelotti".

Endrick: "Seguirò il Real da lontano, ora penso al Palmeiras"

"Sono molto felice, ma tengo i piedi per terra. Non ho ancora vinto nulla. Ringrazio Dio per il presente, e il futuro gli appartiene. Nel 2024, quando andrò al Real Madrid, spero di fare buone stagioni, ma per il momento sono al Palmeiras: li appoggierò da lontano", ha aggiunto.