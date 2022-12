Mudryk-Arsenal, parla il ds Shakhtar: "Si fa solo alle nostre condizioni"

Mykhaylo Mudryk continua ad essere il sogno di mercato di diverse big d'Europa. Il giocatore ucraino classe 2001, attualmente in forza allo Shakhtar (dove in stagione ha realizzato finora 10 gol e 8 assist in 18 partite). In merito alle voci che lo vorrebbero vicino all'Arsenal di Arteta si è espresso il ds della squadra russa, dichiarando: "Le trattative proseguono. Riceviamo offerte, ma non sono quelle che vorremmo avere sul nostro tavolo. Letteralmente tra 5 minuti parlerò con l'Arsenal. Siamo pronti a trattare sulle cifre e se troveremo un accordo andrà tutto per il meglio. Altrimenti, se ne parlerà in un altro momento".