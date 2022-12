"Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, ufficiale: 70 milioni l'anno"

RIYHAD (Arabia Saudita) - Manca solo l'ufficialità ma l'accordo è arrivato: Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore dell' Al Nassr ! L'ex Juventus avrebbe firmato un contratto che lo legherà per due stagioni al club saudita, la CBS e la tv araba Al Arabiya hanno riportato la notizia aggiungendo anche i dettagli dell'accordo: 70 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, quindi 175 milioni di euro fino a giugno 2025 , ai quali aggiungere altri bonus e diritti per arrivare alla soglia dei 200 milioni in totale. L'Al Nassr dovrebbe annunciare formalmente l'accordo con l'ex Manchester United dopo una partita in trasferta sabato contro l'Al Khaleej. CR7 quindi trova squadra dopo l'addio ai Red Devils arrivato prima dell'inizio dei Mondiali, l'Al Nassr sarà il 5° club in carriera del portoghese 37enne dopo Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo il volto dei Mondiali in Arabia Saudita nel 2030?

L'avventura del portoghese in Arabia Saudita però non dovrebbe chiudersi con il calcio giocato: arrivato a 40 anni - è del 5 febbraio del 1985 - Cristiano nei progetti dell'emiro è destinato a indossare i panni non più solo del calciatore ma di testimonial assoluto del progetto finale che lo avvolge, cioè dell'organizzazione della Coppa del Mondo del 2030 per la quale l'Arabia Saudita è intenzionata a porre una candidatura più che pesante, nella scia di quanto fatto dai rivali qatarioti. Il compenso di Ronaldo, neanche a dirlo, dovrebbe mantenere la linea principesca, anzi, regale, di quanto garantitogli per le sue prestazioni calcistiche in questi anni. Intanto i negozi che vendono materiale tecnico ufficiale dell'Al-Nassr sono presi d'assalto dai tifosi per farsi stampare il numero 7 con il nome Ronaldo sulla schiena.