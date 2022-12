Sergio Ramos e Busquets con Cristiano Ronaldo: Al Nassr centro mondiale del calciomercato

RIYAD (Arabia Saudita) - Dopo il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo l' Al Nassr non vuole fermarsi anzi, sarebbero già due giocatori che hanno fatto la storia del calcio spagnolo: Sergio Ramos e Sergi Busquets . I media iberici danno per certi gli approdi ai due giocatori sempre che entrambi i calciatori siano disposti ad accettare l'offerta del club saudita.

Ramos e Busquestm la situazione oggi

Ramos, lasciato il Real, non sta godendo come sperava del trasferimento al Paris Saint-Germain e alla soglia dei 37 anni potrebbe firmare un nuovo contratto insieme con l'ex compagno merengue. Per Busquets, che ha appena lasciato la maglia della Spagna, potrebbe essere il momento di salutare anche il Barcellona, che, sempre secondo i media spagnoli, punterebbe di sostituirlo con Jorginho in uscita dal Chelseas per il probabile arrivo dell'argentino Enzo Fernandez. I Blues sono pronti a versare al Benfica circa 120 milioni per la clausola di rescissione, molto meno, peraltro, di quanto avrebbe offerto all'anno l'Al Nassr a CR7.