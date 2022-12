Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stipendio folle in Arabia, le cifre

TORINO - Un stipendio così, a 38 anni da compiere tra poco più di un mese, non si era mai visto. Tra i tanti record ottenuti in carriera, Cristiano Ronaldo può aggiungere anche questo . La firma sul contratto che lo ha legato all'Al Nassr per le prossime due stagioni (e mezza), consentirà al portoghese di aumentare ancora di più le sue finanze (non che se la passasse male prima, sia chiaro), con 70 milioni di euro annui di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della sua permanenza in Arabia Saudita . Ma come anticipato, si tratta solo dello stipendio minimo, perché a questo vanno aggiunti vari bonus (più diritti d'immagine e altri accordi pubblicitari) che potrebbero far lievitare il tutto fino a toccare quota 200 milioni circa a stagione, arrivando così a più di 500 milioni totali .

Lo stipendio monstre di Cristiano Ronaldo

E non è finita, peché se a tutto questo si aggiungono i proventi che potrebbero essere inseriti (ancora non ufficializzati) per il ruolo di ambasciatore della candidatura per i Mondiali in Arabia Saudia nel 2030 (insieme a Egitto e Grecia), allora lo stipendio base schizzerebbe alla cifrà mostruosa di 467 milioni di euro a stagione (!). Rimanendo però a quelli che finora fanno già parte del suo contratto, cioè i circa 200 milioni legati ai bonus, significherebbe per Cristiano Ronaldo uno stipendio mensile da 16 milioni. Ancora più nel dettaglio, 4 milioni a settimana, 540mila euro al giorno e 23mila euro all'ora. Un contratto mostruoso, da record. Dire "no" sarebbe stato effettivamente complicato anche per uno come lui.