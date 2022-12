Skriniar, un “Forza Inter” che scalda i tifosi. Il club attende ancora la risposta sul rinnovo

MILANO - In tempi di social, basta un “Forza Inter” a scaldare i tifosi. Soprattutto se a postarlo è Milan Skriniar, l’uomo più desiderato a latitudini nerazzurre. Il gesto del centrale, materializzatosi dopo l’amichevole vinta con il Sassuolo a Reggio Emilia, rappresenta - senza dubbio - un segnale di attaccamento alla causa. Se poi si tradurrà in un sì alla proposta di rinnovo arrivata dall’Inter, tutti i pezzi del puzzle saranno andati a posto. Al momento, tutto tace. Le parti si sono date come dead line metà gennaio ma, più probabilmente la campanella suonerà dopo la Supercoppa anche per ragioni di opportunità (ovvero la volontà di non turbare l’avvicinamento al derby che mette in palio il primo trofeo stagionale). Certo è che nessuno immaginava, alla luce dell’ottimismo marottiano (l’ad era davvero convinto di chiudere la partita entro Atalanta-Inter del 13 novembre) che la questione diventasse un tormentone. L’Inter non intende modificare l’offerta fatta - pari a 6 milioni più bonus - e negli ultimi giorni ha tenuto bassissimo profilo sull’argomento nonostante i colloqui con la controparte siano continui. Dall’altra parte della barricata, alla luce dei 9 milioni messi sul piatto in estate dal Paris Saint-Germain, si chiede un ulteriore sforzo (a 7 milioni potrebbe arrivare il sì) anche per premiare la scelta, da parte di Skriniar, di anteporre l’Inter a offerte più consistenti. Il tutto al netto dell’orientamento attuale del Psg, che, per bocca di Christophe Galtier, avrebbe deciso di puntare sulla crescita di El Chadaille Bitshiabu, talento 17enne titolare il 28 dicembre nella gara con lo Strasburgo: «ha un potenziale enorme, riponiamo in lui grande fiducia. L’arrivo di un nuovo difensore gli ostruirebbe lo spazio», ha assicurato l’allenatore. Certo è che l’Inter, nel malaugurato caso in cui arrivasse una risposta negativa da Skriniar, dovrebbe decidere se vendere già a gennaio il centrale per evitare di perderlo a zero oppure tenerlo fino a scadenza di contratto: eventualità che nessuno oggi considera, dato che il club resta ottimista sul fatto che la firma arrivi.