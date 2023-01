Sergio Ramos dopo Cristiano Ronaldo, Al Nassr scatenato: il piano

RIYADH (Arabia Saudita) - L'Al Nassr di Rudi Garcia non vuole fermarsi al super colpo Cristiano Ronaldo. Il club saudita vuole rubare la scena del calcio mercato. Già all'inizio di questa stagione i vertici del club saudita hanno chiarito le loro intenzioni con l'arrivo dell'ex dell'allenatore della Roma e di calciatori importanti come il portiere Ospina o lo spagnolo Álvaro González, dopo CR7 il prossimo nome importante sulla lista è quello di Sergio Ramos. Il quotidiano Marca riporta che la convinzione dei vertici di Al Nassr è quella di poter ottenere il sì dell'ex capitano del Real Madrid, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Paris Saint-Germain, con una super offerta economica. In ogni caso, l'offerta e i piani del club saudita puntano allo spagnolo per la sessione estiva e non a quella imminente. Ramos ha sempre ribadito che non vuole appendere gli scarpini al chiodo dopo l'avventura con il Psg.