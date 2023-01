Da Cuadrado a Thuram passando per Dzeko, Jorginho e Smalling. Ma non sempre il parametro zero è un affare

In rigoroso ordine alfabetico: Marcos Asensio , 26 anni (Real Madrid); Dani Ceballos , 26 anni (Real Madrid); Juan Cuadrado , 34 anni, (Juve); Stefan De Vrij , 30 anni (Inter); Angel Di Maria , 34 anni (Juve); Edin Dzeko , 36 anni (Inter); Olivier Giroud , 36 anni (Milan); Roberto Gagliardini , 28 anni (Inter); Alejandro Grimaldo , 27 anni (Benfica): Jorginho , 31 anni (Chelsea); Roberto Pereyra , 32 anni il 7 gennaio (Udinese); Adrien Rabiot , 27 anni (Juve): Sergio Ramos , 36 anni (Psg); Alex Sandro , 31 anni (Juve); Milan Skriniar , 27 anni (Inter); Chris Smalling , 33 anni (Roma); Marco Sportiello , 28 anni (Atalanta); Marcus Thuram , 25 anni (Borussia Mönchengladbach); Adama Traoré , 26 anni, (Wolverhampton). Questi sono alcuni fra i giocatori più noti che, qualora non rinnovassero il contratto con il rispettivo club, dal 1° luglio sarebbero liberi di accasarsi altrove, a costo zero per la nuova società e a incasso zero per la vecchia. Il gruppone tiene banco in Italia e all'estero perché può riservare occasioni davvero allettanti, a patto di non tradire le aspettative delle squadre presso cui i parametri zero si trasferiscono e dei loro tifosi.

La Juve ne sa qualcosa: do you remember Aaron Ramsey? Il 26 dicembre scorso ha compiuto 32 anni. Arrivò a Torino nell'estate 2019, parametro zero, operazione firmata Paratici: contratto quadriennale, 7 milioni di euro netti a stagione. Bilancio bianconero: 70 presenze, 6 gol, 38 partite saltate per infortunio, 212 giorni totali di assenza, 3.043 minuti giocati (al costo di 8 mila euro l'uno), di cui 112 nell'ultima mezza stagione: il 31 gennaio scorso, Ramsey è stato ceduto in prestito ai Rangers (presenze, 2 gol), in tempo per sbagliare il rigore decisivo nella finale di Europa League persa con l'Eintracht prima di passare in estate al Nizza che, terminato malamente il mondiale gallese, ha passato giorni e giorni alla ricerca di Aaron. È stato un vero peccato che gli infortuni a catena abbiano tarpato le ali alla carriera dell'ex juventino il quale, negli anni d'oro dell'Arsenal, aveva totalizzato 240 presenze in Premier segnando 40 gol. Poi, purtroppo, non ha più suonato la stessa musica.