Ronaldo e la Champions, non è finita: clausola segreta per tornare in Europa!

L'Al Nassr (così come altre due società del campionato di massima divisione, visibile solo sulla piattaforma streaming Shahid), infatti, è di proprietà della famiglia reale dell'Arabia Saudita, la stessa che controlla pure il fondo d'investimento PIF, cui fa capo il Newcastle United. Proprio in base a questa connessione, ci sarebbe una clausola che permetterebbe a Ronaldo di trasferirsi in prestito ai Magpies (oggi terzi in Premier League) in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nonostante la villa extralusso che ha già bloccato in Arabia Saudita, insomma, nella stagione 2023/2024 CR7 potrebbe continuare a giocare nella coppa regina.