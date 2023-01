Amrabat: il piano della Fiorentina. Ma occhi su Ilic-Tameze

La Fiorentina punta a trattenere Sofyan Amrabat fino al termine della stagione, facendo scattare l’opzione al 2025, poi insieme al giocatore e al suo entourage, valuterà il da farsi. Intanto il club di Commisso ha messo nel mirino Ivan Ilic e Adrien Tameze, entrambi del Verona, possibili innesti per il futuro centrocampo viola dove sembra destinato a restare il giovane Alessandro Bianco, classe 2002, nonostante diverse richieste. Mentre non ne fa più parte Youssef Maleh ceduto al Lecce in prestito oneroso (500.000 euro) con riscatto vincolato alla salvezza per 5,5 milioni: ieri visite mediche per l’italo-marocchino. Lo Spezia chiude con la Spal per Salvatore Esposito, operazione da tre milioni: il centrocampista classe 2000 è atteso nelle prossime ore e firmerà fino al 2027. Non tramonta comunque nel club ligure la suggestione Johnny Cardoso dell’Internacional come quella in casa Salernitana riguardante lo svincolato di lusso Isco, ex Real e Siviglia, sul quale c’è forte l’interesse di club inglesi e statunitensi disposti ad accontentare (al contrario della società campana) le sue richieste di ingaggio da oltre 6 milioni per un anno e mezzo.

La Salernitana monitora Zurkowski e Nicolussi Caviglia La Salernitana continua a monitorare per la mediana il viola Zurkowski (che però preferirebbe tornare a Empoli dove ha giocato due stagioni) e lo juventino Nicolussi Caviglia in prestito al Sudtirol, nel frattempo ha ceduto al Cosenza a titolo definitivo il portiere Alessandro Micai (contratto semestrale). E, in caso di ritorno di Milan Djuric, potrebbe valutare la cessione di Federico Bonazzoli alla Cremonese che ieri intanto ha ufficializzato l’arrivo di Alex Ferrari in prestito dalla Sampdoria. Altra operazione chiusa da giorni e ufficializzata ieri quella dell’Empoli per il ritorno di Ciccio Caputo che in azzurro ha giocato dal 2017 al 2019 (42 gol in 79 gare fra A e B). L’attaccante 35enne approda via Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza: in caso di raggiungimento dell’obiettivo scatteranno per lui altri due anni di contratto.