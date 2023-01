Fernandez, Benfica furioso col Chelsea! Schmidt, parole di fuoco

LISBONA (Portogallo) - Il futuro di Enzo Fernandez sta attirando tutti i riflettori del calcio mercato, l'argentino del Benfica sembrava destinato al Chelsea ma la trattativa potrebbe saltare. I Blues avrebbero già definito l'accordo con Fernandez ma bisogna pagare la clausola da 120 milioni di euro al club portoghese per completare l'operazione, fattore che starebbe frenando la trattativa. Proprio questa titubanza del club inglese non è stata gradita dall'allenatore delle Aquile, Roger Schmidt, che ha dichiarato: “C'è un club che vuole un nostro giocatore e sa che noi non vogliamo venderlo. Sanno che l'unico modo per averlo è pagare la clausola, ma ciò che stanno facendo è irrispettoso verso tutti noi. Non lo posso accettare. Fanno impazzire il giocatore facendo finta di poter pagare la clausola, poi dicono di voler negoziare. Non è così che ci si relaziona tra club".