Deschamps rinnova con la Francia fino al 2026. E Zidane resta libero

PARIGI (FRANCIA) - Didier Deschamps prolunga con la Francia fino al 2026 . L'annuncio ufficiale arriva attraverso una nota della federazione: "La Federcalcio francese e Noël Le Graët, il suo presidente, sono lieti di annunciare l'estensione di Didier Deschamps a capo della squadra francese fino a giugno 2026". Il Ct dei transalpini, il cui contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre, è reduce dal secondo posto ai Mondiali di Qatar 2022 e solo quattro anni fa, in Russia, riportò i Galletti sul tetto del mondo a 20 anni di distanza dalla prima volta, quando fu protagonista in campo. La notizia era nell'aria dopo che giovedì aveva incontrato il suo presidente, Noël Le Graët, nella sua roccaforte di Guingamp. Durante questo incontro conviviale e costruttivo, la decisione non era stata messa a verbale, ma le parti avevano già espresso la comune volontà di continuare l'avventura.

"Nominato il 9 luglio 2012 da Noël Le Graët, Didier Deschamps ha un record eccezionale alla guida della nazionale con 89 vittorie, 28 pareggi e 22 sconfitte in 139 partite, 279 gol fatti e 119 subiti. Sotto la sua guida - si legge nella nota ufficiale -, la squadra francese ha vinto in particolare la Coppa del Mondo 2018, la Nations League 2021, ha raggiunto la finale di Euro 2016 e quella della Coppa del Mondo 2022. Attualmente è al 3° posto in classifica FIFA dove è stata costantemente presente i primi quattro negli ultimi cinque anni. Anche Guy Stéphan, assistente di Didier Deschamps, Franck Raviot, allenatore dei portieri e Cyril Moine, preparatore fisico, continueranno la loro missione nella squadra francese". Resta dunque libero Zinedine Zidane, indicato come indiziato numero uno per prendere il posto di Deschamps in caso di divorzio. L'ex tecnico del Real Madrid ora dovrà guardarsi intorno per scegliere la sua nuova avventura.