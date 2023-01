Cristiano Ronaldo, Aboubakar sacrificato dall'Al Nassr: contratto terminato per far spazio a CR7

Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, sono cambiate le gerarchie in attacco per l'Al Nassr: dopo 30 presenze e 10 gol, Vincent Aboubakar chiude la sua avventura con il club saudita. Il camerunense classe '92 è reduce da un ottimo mondiale, condito da due gol, l'ultimo dei quali ha regalato una storica vittoria della sua nazionale contro il Brasile. A riportare la notizia con un tweet è stato Gary Al-Smith, noto giornalista sportivo africano, che ha parlato di risoluzione del contratto, placando alcune polemiche che vedevano la punta africana "licenziata" dall'Al Nassr solo per fare spazio a CR7.