Il Chelsea pronto a comprare ancora: "C'è l'accordo verbale per Joao Felix"

Il Chelsea ha raggiunto un accordo verbale con l'Atletico Madrid per il prestito di Joao Felix. Lo riporta The Athletic. I Blues, intenzionati a rinforzare il reparto offensivo, avrebbero battuto la concorrenza di Manchester United e Arsenal e dovrebbero pagare una quota di circa 11 milioni di euro. "La cosa ragionevole è pensare che Joao Felix se ne andrà. Anche se mi piacerebbe che rimanesse, non è un'idea del giocatore", ha detto il dirigente dell'Atletico Miguel Angel Gil Marin a TVE. Dopo l'attaccante David Datro Fofana dal Molde e il difensore Benoit Badiashile dal Monaco, il Chelsea è pronto per un altro colpo di mercato in questa finestra invernale.