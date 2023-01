Le strade di Alex Sandro e della Juventus, a fine stagione, sembrano destinate a separarsi. Il brasiliano è infatti in scadenza di contratto e, tra le parti, non sono state avviate trattative per il prolungamento: il difensore potrebbe cercare nuovi stimoli in un’altra piazza dopo otto anni in bianconero, il club vorrebbe portare avanti un rinnovamento del parco esterni coinvolgendo anche Cuadrado.