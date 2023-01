Juventus, il sogno resta Milinkovic-Savic: la situazione aggiornata

TORINO - Da almeno quattro anni Sergej Milinkovic Savic è un pallino della Juventus: in più occasioni, in ultimo quest’estate, è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera, poi le dinamiche di mercato e il mancato accordo tra le parti hanno vanificato ogni tentativo e Federico Cherubini ha optato per altre soluzioni. Un’altra occasione per centrare l’obiettivo potrebbe però arrivare entro fine mese: il centrocampista della Lazio, che va in scadenza di contratto nel 2024, appare vicino all’uscita dal club bianconceleste.