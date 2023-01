Juve, vinci a Napoli e poi… compri: il piano dei bianconeri

TORINO - Più evocativa di così, questa sfida tra Napoli e Juventus, non potrebbe esserlo. La frenata del Milan nell’ultimo turno ha promosso la classica del calcio italiano dell’ultimo decennio nel confronto diretto tra la prima e la seconda della classe. Ma, intorno alla gara di venerdì sera al Maradona, ruota molto di più. Sarà infatti l’ultima recita bianconera sotto la vincente presidenza Andrea Agnelli, dato che il Cda dimissionario è ancora in carica - in regime di prorogatio – fino a mercoledì prossimo. E, di conseguenza, sarà anche l’ultimo appuntamento prima dell’ingresso in scena della nuova struttura dirigenziale e amministrativa del club. Le cui mosse iniziali, sul fronte sportivo, potrebbero essere indirizzate (anche) dall’esito della trasferta di Napoli.