Chelsea, ufficiale l'arrivo di Joao Felix in prestito

Ora è ufficiale: Joao Felix passa al Chelsea in prestito secco dall'Atletico Madrid. Il club londinese ha annunciato l'arrivo del portoghese tramite un comunicato sul proprio sito. Il classe 1999 scuola Porto e Benfica, arrivato alla corte di Simeone nel 2019 per più di 120 milioni di euro, si unisce alla rosa di Potter fino alla fine della stagione in corso con l'obiettivo di ritrovare se stesso e di aiutare i londinesi a risalire in classifica. Joao Felix si è mostrato entusiasta fin da subito, dichiarando: "Il Chelsea è una delle squadre più importanti al mondo e spero di aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Sono davvero molto contento di essere qui e molto emozionato all'idea di giocare a Stamford Bridge".