“Messi dopo Cristiano Ronaldo, nuova offerta shock dall’Arabia Saudita”

L'Arabia Saudita sembra voler fare sul serio. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr (che ha riportato il portoghese ad essere il calciatore più pagato al mondo) il nuovo obiettivo del calcio arabo potrebbe essere proprio il suo rivale degli ultimi 15 anni, Lionel Messi. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il fenomeno del Psg reduce dal successo mondiale in Qatar sarebbe il prossimo obiettivo di mercato dell'Al Hilal, il principale rivale della nuova squadra del portoghese. Secondo le voci in Arabia Saudita il club sarebbe disposto ad offrire alla Pulce una cifra esorbitante, vicina ai 300 milioni di euro all'anno.