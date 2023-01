Depay, la Juventus sfiorata e l’addio al Barcellona: nuova squadra in arrivo

Memphis Depay è a un passo dall'Atletico Madrid. L'attaccante olandese del Barcellona è infatti diventato l'obiettivo principale dei Colchoneros per il mercato invernale, dopo il passaggio di Joao Felix al Chelsea, e le trattative tra i due club spagnoli procedono molto bene. Lo riporta Marca. Il trasferimento, come sottolinea il quotidiano catalano, dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Depay era da tempo in uscita dal Barcellona e nelle precedenti sessioni di calciomercato è stato spesso accostato alla Juventus. L'attaccante sembrava ad un passo dai bianconeri ma poi l'affare è sfumato. Il suo contratto con i blaugrana scade a giugno e i catalani non vogliono perderlo a parametro zero. Venderlo a gennaio sembra quindi la soluzione migliore. Inoltre, tra Atletico e Barcellona c'è un ottimo rapporto, confermato negli ultimi anni da affari come quelli relativi a Luis Suarez e Griezmann.