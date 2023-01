Shomurodov-Torino, sì ma con la Roma è braccio di ferro

In questo il Torino si trova in ottima compagnia: i soldi da spendere per il mercato di gennaio sono pochi. Una limitazione per gli uomini mercato delle società di A, ma anche una sfida lanciata ai medesimi, in questo gennaio. Ormai mezzo, visto che oggi è già il 13 del mese. Vagnati, che come i precedenti ds granata non è nuovo a far di conto con poco soprattutto nel mercato invernale, si trova esattamente in questa condizione. Da una parte c’è Juric che non vorrebbe la luna, ma comunque giocatori funzionali per i quali qualcosa andrebbe speso, dall’altra c’è il dt del Toro che sa che il tecnico andrebbe convinto oggi per farlo prolungare domani, ma che girando e rigirando il salvadanaio a disposizione vede uscire spiccioli. Quelli che spera di poter tirare fuori per mettere le mani su Eldor Shomurodov della Roma. Il dt granata vorrebbe procedere con un prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione per il primo, una dozzina per il secondo. Tanti, troppi per l’attuale valore dell’attaccante. D’altronde, se la formula attraverso la quale l’operazione si chiuderà fosse il prestito con diritto, per il Toro non sarebbe decisiva la cifra del riscatto. I granata, a fine stagione, avrebbero facoltà di restituire l’attaccante alla Roma mettendo a bilancio “solamente” il milione per il prestito oneroso e il milione e mezzo lordo di ingaggio per mezza stagione (da ricordare che i giallorossi, per acquistare l’uzbeko dal Genoa, spesero quasi 18 milioni, nell’agosto del 2021). Di ciò la Roma è ben consapevole, e non rientrando più Shomurodov nei piani di Mourinho vorrebbe liberarsi del cartellino. Per questo i capitolini premono affinché Vagnati si disponga a sottoscrivere un prestito con obbligo di riscatto del giocatore.