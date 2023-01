L'ex Juve Lemina approda in Premier: è un nuovo giocatore del Wolverhampton

Mario Lemina è un nuovo giocatore del Wolverhampton. L'ex centrocampista bianconero approda in Premier League dopo due stagioni in Ligue 1 con la maglia del Nizza (46 presenze e 2 gol). Arriva a titolo definitivo con un contratto di tre anni e mezzo mentre al Nizza, secondo i media francesi, sarebbero andati circa 10 milioni di euro. Il nazionale gabonese ha avuto un trascorso poco fortunato anche tra le fila della Juventus: arrivò nel 2015 dopo due ottime stagioni all'Olympique Marsiglia ma in bianconero non lasciò il segno dopo 29 presenze e solo 3 gol.